Télécommande Xencelabs Quick Keys

La molette programmable permet de préciser des fonctions comme le zoom, la taille du pinceau et les couches, etc. Les 8 boutons en 5 groupes de fonction, soit un total de 40 raccourcis personnalisables par application. L’écran OLED de la télécommande permet de se rappeler facilement quelles touches sont affectées à quel raccourci, et l’anneau de couleur programmable indique la fonction de la molette que vous utilisez actuellement. La minuterie de mise en veille réglable garantit que votre télécommande restera allumée pendant le travail. Le Quick Keys permet une connexion sans fil en facilitant à l’artiste de le positionner dans quatre orientations différentes selon la préférence.

Que vous soyez gaucher ou droitier, préfériez sans fil ou filaire, la télécommande Quick Keys optimisera votre flux de travail.